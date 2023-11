Volkswagen est dans une très mauvaise passe avec ses voitures électriques

Volkswagen se situe actuellement à un carrefour critique, ne craignons pas le dire. Son PDG, Olivier Blume, semble rejeter la faute sur le marché en expliquant ces décisions par « la lenteur de la montée en puissance des modèles électriques en Europe ». Un constat qu'il est nécessaire de tempérer, lorsqu'on sait que Tesla vient de passer la barre du million de véhicules vendus sur le Vieux Continent au mois d'octobre. Les facteurs de cet essoufflement sont certainement un peu plus complexes, et le constructeur devra appuyer sur d'autres leviers pour revenir dans la course.