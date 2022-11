Volkswagen explose ses prévisions de vente sur l'électrique

Après un démarrage tumultueux en 2020 avec l'ID.3, la gamme Volkswagen ID s'est enrichie au fil des années et compte aujourd'hui divers modèles 100 % électriques pour correspondre aux besoins du plus grand nombre. Une stratégie payante visiblement, puisque le constructeur annonce aujourd'hui avoir livré plus de 500 000 véhicules ID, s'offrant ainsi une avance d'un an sur son objectif initial.