L'ID.3 de Volkswagen fait un démarrage éclair en Europe

Au cours du premier semestre 2021, la forte demande pour la Volkswagen ID.3 et les autres modèles ID. a fait du constructeur le leader du marché des véhicules électriques en Europe en un temps record. Selon Volkswagen, au mois d’août, l’ID.3 était le véhicule électrique le plus populaire sur de nombreux marchés, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche et en Suisse.