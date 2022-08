Le van électrique ID.Buzz de Volkswagen se vend presque trop bien

Avant même son lancement officiel en concession, le nouveau Volkswagen ID.Buzz serait presque d'ores et déjà sold out pour cette année 2022, avec plus de 10 000 précommandes enregistrées.

Selon Autonews, le véhicule aurait été largement plébiscité en Norvège, qui enregistre pas moins de 3 400 précommandes. L'Allemagne constituerait pour sa part un quart des précommandes, avec 2 500 réservations. Un peu plus de 2 000 auraient également été enregistrées du côté de la Belgique et des Pays-Bas.