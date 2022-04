Volkswagen ID.Buzz : premières impressions à bord du Combi électrique

Et c’est notamment la version Window Bus, reconnaissable à ses multiples fenêtres, qui a rencontré le plus de succès : dotée de plusieurs banquettes et d’une modularité avant-gardiste, elle a permis à de nombreuses bandes de copains de profiter des joies de la jeunesse dans les années 60/70. Mais ce sont bien les versions Camper Van (qui troquaient leur banquette au profit d’un couchage et autres commodités) qui ont fait du Combi le symbole de la liberté avec un grand L.