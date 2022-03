ID.Buzz : Volkswagen dévoile son iconique combi en version électrique, et c'est une réussite

L'ID.Buzz 100 % électrique reste dans la plus pure tradition de son estimé grand frère : 4,71 mètres de long pour 3 mètres d'empattement (la distance entre les axes des roues avant et arrière), quasiment 2 mètres de large et un volume de chargement du coffre de 1121 litres, pouvant être doublé en rabattant les trois sièges passagers à l'arrière. Le nouveau van de Volkswagen sortira en version famille mais aussi en version cargo pour les professionnels. Dans le futur, la version famille pourra s'agrandir avec des modèles à six et sept sièges.