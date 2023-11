Rien ne va plus chez Volkswagen : les ventes de véhicules électriques chutent en Europe et Porsche se jette dans les bras de Google

Il y a presque un an, la situation était tout autre pour le groupe allemand ; ses véhicules électriques étaient un franc succès et leurs ventes allaient au-delà des prévisions. Avec une gamme plutôt diversifiée, du van ID.Buzz jusqu'au SUV ID.4, l'électrification de leur flotte démarrait plutôt bien. Le son de cloche est un peu différent aujourd'hui. Les ventes de VE chutent considérablement en Europe et le revirement stratégique de Porsche concernant l'abandon du software maison du groupe marquent un tournant pour la firme.