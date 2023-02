Portée par ses bonnes ID., Volkswagen mise tout sur l'électrique

Volkswagen a déjà confirmé que tous les détails concernant cette nouvelle réorganisation seront présentés lors de sa conférence de presse annuelle qui se tiendra le 14 mars prochain.

Pour l'heure, en ce début d’année 2023, afin d'initier le plus grand nombre de personnes à la conduite électrique et dissiper les a priori sur ce type de motorisation, Volkswagen a officiellement lancé son « ID. Club ». Il s'agit ici d'un club d’ambassadeurs qui vise à mettre en relation des propriétaires de modèles ID. avec des prospects en quête d'informations et désireux d’effectuer un essai.