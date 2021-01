Volkswagen : une augmentation des ventes de voitures électriques de près de 200% en 2020

En 2021, le constructeur entend donc bien augmenter sa part de marché mondiale, avec l'ID.3 bien sûr, mais aussi le nouveau SUV ID.4.

« Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif et devenir le leader du marché des véhicules 100 % électriques », explique Ralf Brandstätter, président du directoire de Volkswagen. « Plus que tout autre constructeur, nous sommes les garants d’une électro-mobilité à la fois attractive et abordable ».