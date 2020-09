Volkswagen ID.4 : Clubic est monté à bord !

N’espérez donc pas de nouveautés techniques fracassantes. A tous points de vue, il s’agit donc d’une grosse ID.3, dont il reprend la plateforme, la motorisation et la plus grosse batterie 77 kWh. Il faudra attendre 2021 pour voir débarquer une version plus puissante à deux moteurs et une transmission intégrale. Volkswagen annonce une autonomie en cycle WLTP de 520 km, soit 22 km de moins que l’ID.3 dotée de la même batterie. Un écart qui nous paraît étonnamment réduit compte tenu du gabarit de ce SUV.