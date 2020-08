VW annonce l'ouverture des précommandes de l'ID.4 en septembre et en montre des esquisses

En attendant le lancement des réservations le mois prochain et la présentation officielle du modèle, Volkswagen a révélé les performances aérodynamiques de son SUV électrique et a publié des esquisses qui témoignent des lignes caractéristiques de cette nouvelle gamme entièrement électrique. On retrouve notamment la barre lumineuse sur la calandre, la forme des optiques de l'ID.3, mais aussi la teinte différente au-dessus de la ceinture de caisse, également appliquée à l'ID.3.