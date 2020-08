Volkswagen commence la production de l'ID.4, son SUV électrique

Le constructeur a confirmé que le VW ID.4 était basé sur la plateforme MEB qui servira de point de départ à tous les modèles de la gamme, et à de nombreux véhicules du groupe VAG. Le coefficient de traînée (Cx) a également été révélé, et avec 0.28, l'ID.4 affiche une efficacité aérodynamique respectable pour un SUV. C'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles Volkswagen peut annoncer que l'autonomie de son nouveau modèle est de 500 km selon le cycle WLTP. Disponible en deux roues motrices uniquement à sa sortie, il sera agrémenté d'une version à quatre roues motrices par la suite, et sera vendu et fabriqué en Europe, en Chine et aux États-Unis.