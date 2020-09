ID.4 : Volkswagen vise les 500 000 ventes par an pour son SUV électrique

Volkswagen va produire l’ID.4 en Allemagne et en Chine, mais pour arriver à une telle capacité de production, une nouvelle usine est en cours de construction aux États-Unis afin de commercialiser l’ID.4 sur le sol américain d’ici à 2022.

Ulbrich a commenté cette production : « Les SUV sont très demandés par un nombre toujours croissant de clients. Ils offrent une vue d'ensemble, la sécurité et le confort. Aux États-Unis et en Chine, le SUV est le segment de véhicules le plus populaire. En Europe et en Allemagne également, les parts de marché augmentent régulièrement, les modèles compacts en particulier sont en plein essor. L'ID.4 est notre premier SUV électrique et il cible clairement le marché de masse. Il offre l'espace, la flexibilité et tous les avantages que les clients apprécient dans les SUV ».