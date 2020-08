La Volkswagen ID.3 fait 531 km réels en une charge, contre 420 annoncés

L'autonomie des voitures électriques est toujours considérée comme un frein à l'achat, notamment parce que les bornes de recharge ne sont pas toujours assez nombreuses, et parce que les usagers craignent de passer trop de temps à les recharger. Or la Volkswagen ID.3 confirme une nouvelle fois que les autonomies annoncées pour les véhicules électriques sont plus basses que ce qu'il est possible de faire en s'employant à conduire de manière adaptée.