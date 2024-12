Un nom est devenu de plus en plus connu dans le secteur du véhicule électrique : BYD. Le constructeur chinois est devenu tellement important dernièrement qu'il a même fini par voir son chiffre d'affaires surpasser celui du monstre sacré du domaine, Tesla. Mais la course épique de la firme de l'empire du Milieu ne s'arrête pas là, et d'autres sociétés bien plus installées encore doivent maintenant s'incliner face à BYD !