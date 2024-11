Sodium

L’un de mes collègues en a une, on la prend régulièrement et je l’ai conduite plusieurs fois…

Le moteur est bien, tout le reste est à chier : confort, construction et surtout cet horrible écran tactile sans aucun bouton physique extrêmement dangereux en plus d’être anti-ergonomique au possible.

Évidemment que les clients en sont contents, quand on a investi une fortune dans quelque chose on est obligé de s’auto-justifier pour se convaincre qu’on a fait un choix intelligent. En sciences cognitives on appelle ça le biais d’engagement.