Ce constructeur chinois en en marre d'être comparé à Tesla et pourtant…

En réalité, si on prête ce nom à BYD, c'est plutôt par le look de ses voitures qui n'est pas sans rappeler son concurrent américain et les segments qu'elles occupent. Pourtant, Shu insiste en expliquant que « les stratégies sont très différentes » entre les deux marques. En effet, BYD ne se contente pas seulement de produire des voitures électriques sous une marque unique et dispose d'autres arguments.

« BYD possède un vaste portefeuille de marques et de technologies, y compris des hybrides rechargeables, alors que Tesla ne fabrique que des voitures électriques avec une seule marque » rappelle Shu. BYD possède plusieurs marques, chacune ciblant un segment de marché spécifique : BYD pour des modèles d'entrée de gamme, Denza pour le segment supérieur et Yangwang « au sommet » selon les dires de Shu. Cette dernière vient d'ailleurs de dévoiler une hypercar, la U9.