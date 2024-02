Avec la Yangwang U9, le constructeur chinois de voitures électriques BYD veut concurrencer les supercars européennes

Évidemment, ni son prix (216 000 euros) ni sa disponibilité sur notre sol ne permettent de faire de la U9 une véritable concurrente aux supercars européennes. Toutefois, il est intéressant de voir que cette super BYD présente quelques spécificités techniques intéressantes. Ainsi, si la vitesse maximum de 309 km/h et le 0 à 100 km/h en 2,36 secondes sont somme toute assez communs dans ce genre de monde, le plus intéressant selon nous est que la U9 est équipée d'une batterie de type blade qui peut être chargée jusqu'à 500 kW de puissance. En plus, elle accepte d'être rechargée par deux chargeurs en même temps et son temps de charge ne devrait prendre que dix minutes pour passer de 30 à 80 % de capacité.

En outre, la batterie de la U9 est censée avoir une capacité de 80 kWh, ce qui devrait être suffisant pour une autonomie de 450 kilomètres dans le cycle CLTC chinois. Rappelons toutefois que les exigences de ce cycle sont moins strictes que ceux de la norme WLTP, donc l'autonomie réelle devrait être moindre.