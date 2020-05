BYD accentue sa stratégie européenne avec une nouvelle berline électrique

Le constructeur chinois BYD prévoit d’introduire un second véhicule électrique en Europe : la berline Han EV, dont le lancement chinois prévu fin 2020 devrait précéder sa venue sur le Vieux Continent.

Début mai, la firme de l’empire du Milieu BYD s’accaparait les projecteurs médiatiques en annonçant l’intronisation de son SUV électrique Tang EV600 en Europe d’ici la fin de l’année 2020. À l’heure actuelle, seule la Norvège semble concernée par ce plan d’attaque, mais d’autres pays du Vieux Continent devraient la rejoindre dans la foulée. Et le fabricant a semble-t-il des ambitions européennes encore plus grandes.

Cette automobile au design soigné et travaillé est le premier véhicule électrique du marché chinois à bénéficier du dernier système de freinage de Bosch, censé améliorer la précision et le confort de l’utilisateur. Aussi, le média britannique évoque la présence d’une connexion 5G et d’une série de fonctions d’assistance à la conduite.