Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD s'attaque au marché européen

Une expansion européenne prévue à long terme

Des pertes au premier trimestre

Il intensifie cependant sa présence dans le secteur des véhicules de tourisme, annonçant le lancement du Tang EV600 en Norvège d'ici la fin de l'année. Ce SUV sera ensuite proposé partout ailleurs en Europe.La marque BYD est peu présente dans le domaine des véhicules de tourisme européens. On la retrouve dans les villes de Rotterdam et de Bruxelles, qui l'ont choisie pour équiper des flottes de taxis. Une cinquantaine de berlines a également été importée au Royaume-Uni en 2013 pour intégrer un service de location. Mais jusqu'à présent, l'enseigne se démarquait davantage en Europe sur le segment des bus et autocars électrifiés.Cette situation évolue aujourd'hui, la marque ayant annoncé la commercialisation d'un SUV électrique en Norvège d'ici la fin de l'année. La société dit avoir choisi le pays en raison de sa forte infrastructure de recharge et de sa forte demande en véhicules électriques Isbrand Ho, le directeur général de la division européenne de BYD, a déclaré que «».La seconde génération du Tang sera disponible en versions cinq et sept places. Il dispose d'un moteur électrique sur chaque essieu, l'ensemble délivrant 483 ch. Il embarque également une batterie de 82,9 kWh offrant une autonomie d'environ 600 kilomètres selon le cycle d'homologation NEDC, un chiffre qui devrait baisser après les mises à l'essai du cycle WLTP. Le constructeur avance également un 0-100 km/h en 4,4 secondes.BYD conserve ses vieilles habitudes, l'arrivée du Tang devant être suivie du lancement en Europe d'une nouvelle gamme de véhicules utilitaires électriques. Mais l'intérêt du constructeur pour le marché des véhicules de tourisme est réel. Isbrand Ho s'est dit «» de la marque, ajoutant : «».La société explore de nouveaux marchés alors que la crise sanitaire a provoqué une chute des immatriculations de voitures électriques . Bien qu'elle ait enregistré des pertes au premier trimestre 2020, elle s'attend à enregistrer une hausse de 24 % de ses ventes sur l'ensemble du premier semestre, rapporte le média The Driven.En attendant, le prix du Tang EV600 pour l'Europe n'a pas été communiqué. Rappelons donc simplement qu'il est disponible à partir de 260 000 yuans (environ 33 800 euros) en Chine.