Ventes de voitures électriques : au Q1, l'Europe devance la Chine, on vous explique pourquoi

Des ventes qui explosent

L'Europe, un Q2 qui s'annonce rude

Source : Europe Autonews

Considérée comme le plus gros marché mondial en termes de véhicules électriques, la Chine ne gardera pas le premier trimestre de l'année 2020 dans ses annales. En effet, les ventes de voitures électrifiées au sein de son territoire ont connu une chute drastique comparé au Q1 2019, laissant même l'Europe, ou du moins les cinq plus gros marchés du continent (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne), prendre la tête du classement.Comme le montre une étude mise en ligne par le cabinet de conseil Strategy&, filiale du groupe londonien PricewaterhouseCoopers, les cinq grandes puissances européennes susmentionnées ont enregistré un total de 312 626 automobiles électrifiées vendues, dont 79 300 électriques (+ 120 %), 56 188 hybrides rechargeable (+ 149 %) et 177 208 hybrides (+ 27 %), soit une hausse globale de 58 % comparé à l'année dernière.Du côté de l'Empire du Milieu, c'est la soupe à la grimace : les 134 880 exemplaires écoulés sont composés de 77 256 électriques (- 58 %), 26 997 hybrides rechargeables (- 51 %) et 30 627 hybrides (- 37 %), correspondant à une chute de 53 %. Des chiffres qui ne doivent pourtant pas alarmer les industries nationales, puisque les ventes devraient repartir à la hausse au second trimestre 2020.Le marché chinois a en effet subit de plein fouet les effets économiques néfastes du coronavirus entre janvier et mars, période durant laquelle les mesures de confinement strictes ont poussé les usines à suspendre leurs activités. Pendant ce temps-là, et alors que le virus se propageait dans le monde entier, la conjoncture européenne était globalement épargnée... Jusqu'à l'arrivée du COVID-19 et des mesures de confinement.La France et ses voisins se sont ainsi progressivement confinés dans le courant du mois de mars, alors que l'administration pékinoise, elle, se tenait prête à lever les règles de manière progressive. Il y a donc fort à parier que l'économie chinoise reparte de plus belle au second trimestre du cru 2020,de l'Europe, dont le confinement impactera directement les ventes de véhicules électriques sur cette période.