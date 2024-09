MattS32

Sans savoir ce que sont toutes ces « options » incluses, c’est quand même dur de juger… L’article source parle de 11 aides à la conduite notamment. La liste n’est pas donné, mais ce chiffre 11 est exactement le nombre d’aides à la conduite obligatoires dans l’UE : Aides à la conduite : 11 mesures rendues obligatoires par l'UE - Les Numériques

Donc probablement la même chose que sur toutes les concurrentes du coup… Et côté prix, à 23000€ + taxes (rien qu’avec la TVA, on arriverait déjà à 25500€, et en plus Dongfeng devrait être taxé de 28%, ce qui ferait dépasser largement les 30000) et sans bonus, ça sera pas compétitif face à une ë-C3 qui descend sous les 20 000€ avec le bonus par exemple…