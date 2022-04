Voici la version définitive du SUV smart #1

Rappelons que smart a récemment supprimé les variantes thermiques de ses ForTwo et ForFour, pour se focaliser sur l'électrique seulement. Avec smart#1, le constructeur signe une forme de « renouveau », avec un look très atypique, sans oublier une large vitre panoramique : le « halo ». Les poignées de porte sont dissimulées, et se rétractent de manière électrique. À bord, on retrouve une large console centrale flottante, sans oublier un affichage 100 % numérique, au niveau des compteurs comme de l'écran central.