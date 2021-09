Récap' du salon IAA Mobility 2021 : la voiture électrique à l’honneur à Munich

Chez Dacia, la nouveauté est une version break dérivée de la Sandero. Prenant l’appellation de Dacia Jogger , ce nouveau break offre jusqu’à 7 places à bord et pourra remplacer les Logan MCV et autres Lodgy en offrant une ligne plus moderne et plus agréable à l’œil.

Bonne nouvelle : Dacia la proposera en version hybride dès l’année prochaine avec le moteur E-Tech de 145 chevaux que l’on retrouve sur plusieurs modèles de Renault comme l’Arkana ou la Clio . Son prix sera très intéressant, comme toujours chez Dacia.