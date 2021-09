Grandsphere Concept : l'avenir automobile selon Audi

Si tout cela est encore très conceptuel, Audi travaille avec l’équipe CARIAD du groupe Volkswagen pour le développement d’un système de conduite autonome évolué qui pourrait entrer en phase de commercialisation au cours de la seconde moitié de la décennie. L’objectif pour le constructeur est d’offrir une toute nouvelle expérience à ses clients en misant sur le confort et l’espace à bord afin que chaque déplacement soit un véritable plaisir pour chacun de ses occupants.

Ainsi, pour parfaire cette expérience, le constructeur mise sur l’innovation technologique mêlée au luxe. L’appellation Sphere, reprise également par les deux autres concept-cars de la lignée (Skysphere présenté en juillet et Urbansphere présenté en 2022), indique que le constructeur se concentre sur l’habitacle. Outre la conduite autonome du véhicule, Audi travaille sur les lignes et sur l’atmosphère qui règnera dans ses prochains véhicules, le tout combiné à de larges surfaces vitrées.

L’habitacle sera épuré et les écrans ne seront visibles que pendant le déplacement du véhicule. Le choix des matériaux naturels et le dessin des sièges avant et de la confortable banquette de deux places à l’arrière donnent le ton : un cocon douillet et confortable digne d’une première classe.