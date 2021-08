Audi vise le tout-électrique pour 2033

Les jours se suivent et se ressemblent en cette année 2021 chez de nombreux constructeurs automobiles. Open, Fiat, Mercedes-Benz ou encore Alfa Romeo… On ne compte plus les firmes, et plus largement les groupes, ayant fait des annonces officielles vers un passage à la seule production de véhicules électriques . Avec des dates comprises entre 2027 et 2035, Audi se place ainsi dans la moyenne en annonçant 2033 comme tournant.

De quoi mettre un peu plus encore de plomb dans l'aile aux amoureux du thermique, dont les nouveaux modèles du genre ne seront pas légions dans la prochaine décennie. « Vorsprung 2030 » (Ach, Ja !), telle est la nouvelle stratégie destinée à faire de la firme « un leader durable, social et technologique ».