Audi préparerait de nouvelles versions sportives purement électriques

Un vaste plan de transformation est lancé chez Audi dont le nouveau président souhaite rationaliser les développements pour proposer des véhicules plus efficaces, et économiquement plus viable à produire.

Si aujourd’hui la marque d’Ingolstadt profite, à moindres frais, de la plateforme modulaire de Volkswagen, la MQB, pour ses modèles compacts, elle subit encore le coût de développement de sa propre plateforme MLB utilisée sur une majorité de ses modèles, de l’Audi A4 au Q8.

Un rapprochement avec l’une des autres filiales du groupe VAG, Porsche, et sa plateforme MSB, pourrait permettre d’optimiser les développements futurs en optimisant les coûts. Audi s’est d’ailleurs associée à Porsche pour le développement de la nouvelle plateforme PPE (Porsche Premium Electric) qui servira de base au futur Porsche Macan électrique et au futur Audi Q5 électrique.