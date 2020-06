Audi Artemis : une nouvelle Audi électrique pour 2024

Le projet « Artemis », lancé par le nouveau P.-D.G. d’Audi et membre du conseil d’administration du groupe Volkswagen, permettra de développer rapidement une nouvelle gamme de véhicules électriques supplémentaires en plus de ceux déjà planifiés.

Le premier modèle sera une voiture électrique à haut rendement, qui devrait arriver sur le marché dès 2024, bénéficiant, à priori, des dernières technologies mises au point au sein du groupe allemand - et non un modèle déjà commercialisé et réactualisé.