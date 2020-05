Q4 e-tron : le prochain SUV 100% électrique Audi à partir de 45 000 dollars ?

Lire aussi :

Audi lance la version hybride rechargeable de son break A6 Avant



Le Q4 e-tron (beaucoup) moins cher que l'Audi e-tron

Source : Electrek

Officialisé sous la forme d'un concept-car à Genève l'année dernière, le SUV Audi Q4 e-tron constituera évidemment le prochain modèle 100 % électrique du constructeur allemand.Il s'agira du cinquième modèle 100 % électrique chez Audi, dont le lancement est toujours prévu pour la fin de cette année 2020 (même si un report à 2021 parait de plus en plus probable). Un modèle bâti depuis la plateforme MEB de chez Volkswagen et qui pourrait, selon Car & Driver, être affiché à un tarif de 45 000 dollars.Rappelons que ce futur Q4 e-tron signé Audi disposera de deux moteurs électriques, pour une puissance totale d'environ 300 ch. Le constructeur promet une autonomie d'environ 450 km (WLTP), via une batterie de 82 kWh.