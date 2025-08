La France n'a pas à rougir en matière de bornes de recharge électrique : on en trouve plus de 2,5 millions dans le pays et un nouveau métier, celui de borniste, émerge peu à peu. Si les fournisseurs investissent de plus en plus dans le domaine, c'est que la voiture électrique séduit. Si vous vous êtes, vous aussi, laissé tenter, voici ce qu'il faut savoir sur les bornes électriques avant de prendre la route.