« En encourageant les déplacements actifs tels que la marche et le vélo et en facilitant le passage aux véhicules électriques grâce à des points de recharge pratiques, nous espérons améliorer la qualité de l'air, réduire les émissions et soutenir la résilience environnementale dans l'ensemble de l'arrondissement », commente Adam Harrison, membre du cabinet chargé de la planification et d'un Camden durable.