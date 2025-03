Mais tout n'est pas qu'une question de temps de recharge. L'augmentation de la tension à 1000V permet aussi d'optimiser l'utilisation de l'énergie, tout en préservant la durée de vie des batteries. Avec une tension plus élevée, la puissance requise pour charger un véhicule est mieux exploitée, ce qui diminue la consommation globale d'électricité. Et ça, c'est plutôt bon pour la planète, surtout de la part d'un constructeur chinois.

L'un des effets directs de cette optimisation concerne la chaleur produite lors de la charge. Une recharge rapide classique peut provoquer une montée en température significative et risquer d'accélérer le vieillissement des cellules de la batterie. Avec une tension de 1000V, cette émission thermique est mieux contrôlée, ce qui ralentit la détérioration des composants internes.

Le développement de cette technologie prévoit aussi de réduire la taille des éléments électriques embarqués. Les moteurs peuvent être plus compacts sans perdre en performance. Les câblages internes du véhicule peuvent être plus fins et légers pour alléger le poids total des voitures. In fine, on l'aura compris, BYD va proposer une voiture plus légère, donc moins gourmande en énergie tout en augmentant ainsi l'autonomie globale.

Les premiers modèles dotés de cette technologie arriveront sur le marché dans les prochains mois. BYD déploiera parallèlement un réseau de recharge compatible, capable de délivrer des puissances allant jusqu'à 1000 kW.

D'autres constructeurs seraient bien inspirés de suivre cette voie. La recharge ultra-rapide devient un des premiers arguments pour convaincre de nouveaux conducteurs d'opter pour l'électrique. BYD tente de se positionner sur un segment plus premium et de rivaliser avec les plus grandes marques du marché.