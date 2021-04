BYD présente son architecture 800 volts pour une nouvelle génération de voitures électriques

Avec cette nouvelle architecture 800 volts, BYD propose une plateforme dédiée au développement de véhicules électriques « intelligents » et dotés de performances élevées. Le constructeur annonce une autonomie maximale de 965 km NDEC, dépendant tout de même de la configuration de batterie associée.

Cette plateforme est associée à un nouveau système d’exploitation évolutif conçu pour être ouvert aux développeurs. Les différents composants ont été revus pour être plus compacts et moins énergivores. Elle est, en outre, combinée à une nouvelle pompe à chaleur plus efficace en hiver, permettant de réduire l'impact de la température sur l’autonomie.

BYD annonce par ailleurs une charge très rapide, de l’ordre de 145 km récupérés en seulement 5 minutes. Cette nouvelle plateforme sera associée à des batteries de type Cell-to-Pack ou batterie structurelle avec la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate). Les performances devraient aussi être à la hauteur. Le constructeur évoque la possibilité de réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.