Salon auto de Shanghai : Nissan dévoile son SUV hybride X-Trail, prévu en 2022 en Europe

Basé sur la plateforme CMF-C, le nouveau Nissan X-Trail arrivera en Europe pour l’été 2022. Il sera proposé dans une version hybride baptisée e-Power qui présente l’originalité de ne pas coupler un moteur thermique à un moteur électrique, mais d’utiliser un moteur thermique essence de 1,3 litre de cylindrée pour produire l’électricité nécessaire à sa motorisation électrique qui, elle, entraînera les roues.

Autrement dit, le moteur thermique est un groupe électrogène qui permet d’obtenir l’électricité. Sur le nouveau Qashquai présenté en février dernier, le principe est le même : un bloc électrique de 140 kW alimenté par un moteur thermique de 115 kW.