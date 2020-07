Nissan Ariya : le crossover électrique se dévoile et promet jusqu'à 500 km d'autonomie

L'interface d'affichage comporte pour sa part un écran 12,3" regroupant l’ensemble des indicateurs derrière le volant, et un second affichage central de 12,3" sur une seule et même ligne.



Enfin, en disant « Hello Nissan » ou « Hey Nissan », les passagers peuvent demander des informations sur le véhicule et gérer l'itinéraire, et notamment rechercher des points d'intérêt. Nissan annonce que son nouveau crossover Ariya sera le premier véhicule (de la gamme Nissan) à gérer les mises à jour à distance.