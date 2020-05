BMW lance les SUV hybrides rechargeables X2 xDrive 25e

Le X2 xDrive 25e profite du bloc moteur essence trois cylindres 1,5 turbocompressé développant 123 chevaux. La transmission automatique six rapports à convertisseur s’occupe de transmettre la puissance aux roues avant. La partie électrique alimentera l’essieu arrière et développera 94 chevaux. L’ensemble affiche une puissance cumulée de 217 chevaux et un couple de 165 Nm. Cette motorisation hybride a déjà fait ses preuves sur les X1 xDrive 25e et 225xe Active Tourer.

Pour alimenter le moteur électrique, le X2 accueille une batterie lithium-ion de 10 kWh installée dans le plancher du coffre.