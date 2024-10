À bord, et à l'instar des modèles A6 e-tron, A5, Q5 et de leurs modèles jumeaux, l'Audi Q6 Sportback e-tron est doté d'un nouvel affichage et d'un nouveau concept de commande. Au-dessus de l'habillage, on retrouve l'écran panoramique incurvé Audi MMI et l'écran passager MMI.