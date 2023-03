Découvrez l'Audi Q6 e-tron en pleine phase d'essais

Pour Audi, le lancement de ce nouveau modèle ne constitue que le début de « la plus grande offensive de modèles de l'histoire de la marque aux quatre anneaux ». Ainsi, d'ici l'année 2025, Audi lancera plus de 20 nouveaux modèles, dont plus de dix seront électriques.

À noter que ce Q6 e-tron disposera d'un châssis co-développé avec Porsche, qui en fera usage pour son futur Macan, lequel sera lui aussi disponible en version 100 % électrique.

Côté look, celui qui viendra se placer entre les Q4 et Q8 va disposer de nouvelles optiques, avec des feux à LED pour la partie supérieure, différents de l'éclairage, plus classique, de la zone inférieure. Rendez-vous dans quelques semaines donc pour tout savoir de cette nouvelle Audi Q6 e-tron.