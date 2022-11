Audi Q8 e-tron : gros SUV, grosse autonomie, grosse facture

Côté motorisation, l’Audi Q8 50 e-tron et l’Audi Q8 50 Sportback e-tron disposeront de deux moteurs, qui génèrent 250 kW de puissance en mode boost et 664 Nm de couple, avec une autonomie annoncée de 491 km et 505 km.

Les modèles Q8 55 e-tron et Q8 55 Sportback e-tron disposeront d'une puissance de 300 kW en mode boost et 664 Nm de couple, pour 582 km et 600 km d'autonomie.