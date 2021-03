Audi donne quelques infos sur son futur Q4 e-tron, son condensé de technologie officiellement dévoilé en avril

Avec des mensurations de 4,5 m de long, 1,8 m de large et 1,6 m de haut, l’Audi Q4 e-tron se classe dans le segment des SUV compacts. Un véhicule élaboré à partir de la plateforme modulaire MEB et qui promet « une nouvelle dimension de l'e-mobilité ».

Avant toute chose, malgré le côté compact de son SUV, Audi garantit une expérience confortable, avec des sièges placés haut, mais aussi un intérieur spacieux grâce (entre autres) au plancher plat. On y retrouve également de nombreux rangements, deux porte-gobelets, des prises USB-C et, bien sûr, un coffre de 520 litres, et même 1 490 litres si l'on rabat les sièges.