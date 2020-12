L’Audi e-Tron reçoit un nouveau chargeur 22 kW en option

Avec cette nouvelle capacité de recharge, l’Audi e-Tron 55 peut faire le plein d’énergie électrique en un peu moins de cinq heures. Le SUV peut être connecté sur une prise domestique via le nouveau système de charge e-Tron Connect. Ce dispositif prend la forme d’une unité de commande dotée d’un écran tactile de 5 pouces et d’un support mural. Il dispose également d’une connexion Wi-Fi et peut être contrôlé depuis l’application mobile myAudi.