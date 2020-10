L'Audi Q8 se décline en deux versions hybrides rechargeables

L'Audi Q8, le plus imposant des SUV coupés de la marque, devient le septième modèle aux anneaux à recevoir une propulsion hybride rechargeable. Pour ces deux nouveautés, Audi a joué la carte de la performance et a opté pour le V6 TFSI de 3 litres, associé à un moteur électrique et une batterie de 17,8 kWh.