Le nouveau Audi Q5 adopte une motorisation hybride

À bord, la sécurité embarquée progresse en recevant, de série, l’avertisseur de sortie de voie, les radars de parking avant et arrière, et la surveillance des angles morts dans les rétroviseurs dès le niveau d’entrée de gamme.

En milieu de gamme, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien de voie actif et la caméra 360° font partie de l’équipement de base. Ces équipements sont complétés par la suite « Audi Pre Sense City », déjà de série, comprenant le freinage d’urgence automatique avec la détection des piétons.

Le Q5 2021 bénéficiera également des dernières avancées du système maison MMI de troisième génération, qui s’annonce dix fois plus puissant que la précédente génération et s’affiche sur un écran central de 10,1“. Il inclut l’enregistrement des préférences dans le Cloud et est donc transférable d’un véhicule à un autre, si tant est qu'il soit doté du MIB 3. Le Virtual Cockpit Audi est de série sur toutes les versions.