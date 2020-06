BMW prépare une variante 100 % électrique de la série 3 pour 2023

Pour le moment, pourtant, BMW ne communique pas au sujet d'une quelconque nouvelle voiture électrique. Cependant cette série 3, parée de ses autocollants « Electric Test Vehicule », indique clairement que la firme bavaroise est en plein développement d’une variante électrifiée sur ce châssis.

Il est donc probable que cette version découverte par Autocar soit une préparation pour le restylage de la série 3, qui devrait intervenir à mi-parcours de sa carrière commerciale, soit en 2023.

De plus, si aucun nom n'a été communiqué non plus, ce ne sera probablement pas i3, déjà utilisé sur la marque pour son électrique commercialisée depuis 2013 - bien que ce modèle devrait avoir disparu du catalogue d’ici là.