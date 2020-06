La nouvelle série 4 Coupé de BMW arbore un look agressif et des motorisations hybrides

La série 4 s’éloigne un peu plus de la série 3. Ce n’est plus une simple déclinaison mais bien une gamme à part entière maintenant. Le coupé, avec sa nouvelle calandre partant de sous le capot jusqu’au bas du spoiler, se démarque franchement du reste de la gamme actuelle BMW.

Jusqu’au début des années 90, les calandres des BMW étaient composées de deux nasaux verticaux. La tendance a ensuite basculé à une version plus horizontale. La nouvelle série 4 coupée renouvelle ce look à l’ancienne, mais avec un design qui tranche avec ce que l’on a pu voir par le passé.

Le nouveau coupé a une identité propre. Le châssis reçoit également des réglages spécifiques, bien que basé sur la même plateforme CLAR que la série 3. Il s’allonge de 128 mm et son empattement gagne 41 mm supplémentaires. La largeur augmente également de 27 mm. Les trains avant et arrière sont également plus larges et reçoivent des jantes de 18 à 20“ suivant la motorisation et la finition.