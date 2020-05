Mercedes lance les nouvelles Classe E Coupé et Cabriolet à motorisations hybrides

Après avoir présenté en début d’année les nouvelles berlines et break Classe E, Mecedes-Benz dévoile les versions coupées et cabriolets quatre places qui en sont dérivées.

En plus de disposer de nombreux équipements électroniques supplémentaires, les nouvelles Classe E profitent également de motorisations électrifiées .

À l'extérieur, elles arborent une nouvelle calandre ainsi que des optiques de phare et de feux à LED redessinés. Andrea Ruland, chef de produit Classe E chez Mercedes-Benz, a déclaré : « Nous voulions surtout les rendre plus dynamiques. Les clients ont aimé le design général de la gamme précédente de la Classe E, mais souhaitaient qu'elle soit plus sportive. C'est un grand pas en avant ».