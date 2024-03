Cousine de la Porsche Macan, cette Audi veut faire de l'ombre au Model Y

Au lancement, Audi propose deux versions : le Q6 e-tron et le SQ6 e-tron, tous deux bénéficiant d'une configuration bi-moteur et de la transmission intégrale, offrant des puissances de 387 ch et 517 ch respectivement. Ces caractéristiques permettent au Q6 e-tron de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, et en 4,3 secondes pour le SQ6, avec des vitesses maximales de 210 km/h et 230 km/h.