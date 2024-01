Audi A6 Avant E-tron : prête à révolutionner le segment des breaks électriques en 2024

L'Audi A6 Avant E-tron mesurera, selon nos informations, 4,96 m de long, 1,96 m de large et 1,44 m de haut, ce qui donne approximativement les mêmes dimensions que son prédécesseur thermique.

Marc Lichte, chef du design chez Audi, a déclaré que l'A6 E-tron « sera lancée trois ans après l'E-tron GT et son design sera plus épuré, plus simple et très proche du concept car ».

En outre, comme la batterie est placée à plat et disposée à travers le châssis, l'A6 Avant E-tron est censée offrir des dimensions intérieures et une capacité de chargement largement comparables à l'A6 actuelle, avec même, selon les dires du responsable marketing produit, Niko Martens : « plus de marge de manœuvre et de flexibilité, non seulement dans le coffre mais aussi à l'avant pour un éventuel frunk ». Aussi, la taille de l'empattement permet de laisser supposer plus d'espace pour les jambes, surtout à l'arrière.