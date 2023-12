Porsche Macan : la meilleure vente de Porsche dans le monde passe à l'électrique

Si d'apparence l'ergonomie du multimédia ne change pas et devrait s'apparenter à ce que l'on trouve déja dans le Taycan ou le nouveau Cayenne, la technologie en arrière-plan est différente. La nouvelle génération de PCM utilise Android Automotive OS comme système d'exploitation. Il s'agit toutefois de l'OS pas des commandes, Porsche préférant utiliser sa surcouche logicielle.



L'intérêt toutefois est que le planificateur d'itinéraire devrait être plus réactif et qu'il sera possible d'installer des applications tierces comme Spotify, Amazon Music et TuneIn Radio ou encore des plateformes de streaming comme YouTube. Il ne sera donc plus nécessaire de passer par Android Auto pour écouter ses playlists sur Spotify et inversement si vous utilisez la navigation via Android Auto elle pourra s'afficher directement dans le combiné d'instrument. C'est un détail, mais peu de constructeurs le proposent.