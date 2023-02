Quand vous pensez "Porsche", vous n'imaginez certainement pas un gros véhicule 7 places, et pourtant...

Évidemment, Porsche compte bien étoffer sa gamme de SUV, avec un tout nouveau modèle qui pourrait arriver en concession en 2027. Son nom de code est K1, et il prendra la forme d'un (très) grand crossover. Et pour cause, ce SUV pourra accueillir jusqu'à 7 passagers !

Le P.-D.G. de la marque, Oliver Blume, décrit ce futur K1 comme « une interprétation très sportive du SUV ». Évidemment, Porsche compte rouler dans les traces de ses très populaires Cayenne et Macan avec un véhicule encore plus grand et luxueux, et 100 % électrique. À son arrivée, le SUV Porsche devrait être le cinquième modèle zéro émission de la firme allemande, après l'actuel Taycan, le futur Macan électrique, mais aussi des Boxster et Cayman électriques prévus pour 2025, et enfin, une version électrique du Cayenne prévue pour sa part en 2026.